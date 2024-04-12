Засыпкин (рекрут с 1828) Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Захаров Иван Андреевич
Мать: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Засыпкина ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васса Кузьминична
Мать ребёнка: Засыпкина ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Савинкина Агафья Засыпкина
Мать ребёнка: Засыпкина ?
Смерть
Неизвестно