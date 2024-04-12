Засыпкин (рекрут с 1828) Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗасыпкин (рекрут с 1828) Кузьма Иванович

Засыпкин (рекрут с 1828) Кузьма Иванович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Засыпкин Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Засыпкина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васса Кузьминична

Мать ребёнка: Засыпкина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Савинкина Агафья Засыпкина

Мать ребёнка: Засыпкина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close