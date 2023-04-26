Валюйшис Иосиф Антонович
Место рожденияДеревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Дата рождения1861
Дата смерти25.06.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1895
Сын: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович
Мать ребёнка: Валюйшис Александра Вигулярова
Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Валюйшис Александра Вигулярова
г. Красноярск
Смерть
25.06.1912
г. Красноярск