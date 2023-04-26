Валюйшис Иосиф Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюйшис Иосиф Антонович

Место рождения

Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

25.06.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович

Мать ребёнка: Валюйшис Александра Вигулярова

Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Валюйшис Александра Вигулярова

г. Красноярск
Смерть
25.06.1912
г. Красноярск
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