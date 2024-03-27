Галиахметов Кутлиахмет Магданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиахметов Кутлиахмет Магданович

Место рождения

с.Саитбаба, Гафурийский р-н Башкирия

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галиахметова) Фаина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиахметова (Галиахметова) Насиха Кутлиахметовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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