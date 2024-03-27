Галиахметов Кутлиахмет Магданович
Место рожденияс.Саитбаба, Гафурийский р-н Башкирия
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галиахметова) Фаина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиахметова (Галиахметова) Насиха Кутлиахметовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно