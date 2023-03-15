Пойлов Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пойлов Филипп
Мать: Пойлова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авва Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
До 1914
Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область