Пойлов Павел Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойлов Павел Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пойлов Филипп

Мать: Пойлова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авва Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1914
Коршуниха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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