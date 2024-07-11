Смехов Георгий (Называли Юрий) (Называли Юрий)
Место рожденияг. Омутнинск, Верхнекамский район, Кировская область, (Прежние названия: посёлок Рабочий Осокино, Омутная), Россия
Дата рождения1924
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
г. Омутнинск, Верхнекамский район, Кировская область, (Прежние названия: посёлок Рабочий Осокино, Омутная), Россия
Работа или профессия
Неизвестно
работал в шахте (бурый железняк), кажется электриком
Место жительства
С 1924 по 1964
Место жительства
1964
Смерть
1972
Джетыгора, Казахстан
Причина смерти: Kræft
Похороны
Неизвестно
Казахстан