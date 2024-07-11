Смехов Георгий (Называли Юрий) (Называли Юрий) 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смехов Георгий (Называли Юрий) (Называли Юрий)

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Место рождения

г. Омутнинск, Верхнекамский район, Кировская область, (Прежние названия: посёлок Рабочий Осокино, Омутная), Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Смехов Василий Ильич

Мать: Смехова (Вялых) Анна Георгиевна

г. Омутнинск, Верхнекамский район, Кировская область, (Прежние названия: посёлок Рабочий Осокино, Омутная), Россия
Работа или профессия
Неизвестно
работал в шахте (бурый железняк), кажется электриком
Место жительства
С 1924 по 1964
Место жительства
1964
Смерть
1972
Джетыгора, Казахстан
Причина смерти: Kræft
Похороны
Неизвестно
Казахстан

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