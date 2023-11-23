Архангельский Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1818
Архангельский Михаил Петрович (1818 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в уездном училище, получал жалование. Служил дьячком, псаломщ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок, псаломщик села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Архангельская) Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Архангельский Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Архангельская) Мария Михайлова
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Архангельский Федор Михайлов
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Архангельская) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Архангельский Александр Михайлов
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Архангельский Иван Михайлов
Мать ребёнка: Ольга Федорова
Смерть
Неизвестно