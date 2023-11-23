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Архангельский Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Переславцевский Петр Григорьевич

Мать: Переславцевская Анисья Георгиева

Архангельский Михаил Петрович (1818 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в уездном училище, получал жалование. Служил дьячком, псаломщ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок, псаломщик села Троицкого в Бору Ростовского уезда
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Архангельская) Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Архангельский Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Архангельская) Мария Михайлова

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Архангельский Федор Михайлов

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Архангельская) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Архангельский Александр Михайлов

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Архангельский Иван Михайлов

Мать ребёнка: Ольга Федорова

Смерть
Неизвестно

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