Пекова Фатима Мухарбиевна 08.02.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПекова Фатима Мухарбиевна

Пекова Фатима Мухарбиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1960

Дата смерти

07.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович

Рождение ребёнка
12.04.1983

Дочь: Губжева Зита Ливановна

Отец ребёнка: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович

Рождение ребёнка
18.06.1991

Дочь: Губжева Бэлла Ливановна

Отец ребёнка: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович

Рождение ребёнка
24.01.1993

Сын: Губжев Беслан Ливанович

Отец ребёнка: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
07.06.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.