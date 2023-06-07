Пекова Фатима Мухарбиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1960
Дата смерти07.06.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1983
Дочь: Губжева Зита Ливановна
Отец ребёнка: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович
Рождение ребёнка
18.06.1991
Дочь: Губжева Бэлла Ливановна
Отец ребёнка: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович
Рождение ребёнка
24.01.1993
Отец ребёнка: Губжев Ливан (Лиуан) Гидович
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
07.06.2023