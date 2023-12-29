Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна
Место рождениягород Петрозаводск, Россия
Дата рождения18.05.1901
Дата смерти01.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостенко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1937
Дочь: (Старостенко) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Старостенко Сергей Иванович
Смерть
01.12.1989