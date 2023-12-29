Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна

Место рождения

город Петрозаводск, Россия

Дата рождения

18.05.1901

Дата смерти

01.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1901

Отец: Малафеев Алексей

Мать: Малафеева (Тихомирова) Лидия Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостенко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостенко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1937

Дочь: (Старостенко) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Старостенко Сергей Иванович

Смерть
01.12.1989

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