Шаймярдянова Алима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаймярдянова) Мухлиса
Отец ребёнка: Шаймярдян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаймярдянова) Муршида
Отец ребёнка: Шаймярдян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймярдянов Абдулла
Отец ребёнка: Шаймярдян
Смерть
Неизвестно