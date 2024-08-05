Магнанимова Екатерина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гусева (Магнанимова) Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Магнанимов Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Магнанимова) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Магнанимов Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Магнанимова) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Магнанимов Илья Фёдорович
Смерть
Неизвестно