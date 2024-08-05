Магнанимова Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магнанимова Екатерина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магнанимов Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гусева (Магнанимова) Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Магнанимов Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Магнанимова) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Магнанимов Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Магнанимова) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Магнанимов Илья Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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