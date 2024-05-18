Рамек Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамек Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Станислав

Мать: Михеева Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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