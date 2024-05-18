Рамек Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Станислав
Мать: Михеева Людмила Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности