Стужинская (Коптилкина) Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стужинская (Коптилкина) Агафья Павловна

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Место рождения

Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.08.1931

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Около 1958 г.р.
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1964 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931

Отец: Коптилкин Павел Степанович

Мать: Коптилкина Матрена Николаевна

Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область
с. Русская Селитьба, Елховский район, Куйбышевской области
Бракосочетание
1957

Муж: Борисов ? ?

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Борисов Павел?

Отец ребёнка: Борисов ? ?

Бракосочетание
24.03.1961

Муж: Стужинский Станислав Соторович

Самара, Самара, Самарская область
Это второй брак Агафьи Павловны. Фамилия в первом Браке - Борисова. Фамилия во втором браке - Стужинская. Больше в брак не вступала.
Рождение ребёнка
04.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стужинский Станислав Соторович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стужинский Станислав Соторович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1964

Дочь: Валиева Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Стужинский Станислав Соторович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
03.12.2002
Самара, Самара, Самарская область
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