Стужинская (Коптилкина) Агафья Павловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1931
Дата смерти03.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931
с. Русская Селитьба, Елховский район, Куйбышевской области
Бракосочетание
1957
Муж: Борисов ? ?
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Борисов Павел?
Отец ребёнка: Борисов ? ?
Бракосочетание
24.03.1961
Это второй брак Агафьи Павловны. Фамилия в первом Браке - Борисова. Фамилия во втором браке - Стужинская. Больше в брак не вступала.
Рождение ребёнка
04.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стужинский Станислав Соторович
Рождение ребёнка
13.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стужинский Станислав Соторович
Рождение ребёнка
08.05.1964
Дочь: Валиева Надежда Станиславовна
Отец ребёнка: Стужинский Станислав Соторович
Смерть
03.12.2002