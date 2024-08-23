Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1811

Дата смерти

После 12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1834 г.р.

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СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1811

Отец: Пётр Наумович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Аксинья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 12.03.1834

Жена: Евдокия

Смерть
После 12.03.1834

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