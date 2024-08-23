Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1811
Дата смертиПосле 12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1811
Отец: Пётр Наумович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 12.03.1834
Жена: Евдокия
Смерть
После 12.03.1834