Колечицкий Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колечицкий Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1786

Отец: Колечицкий Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1818

Дочь: Рачинская (Колечицкая) Анна Петровна

Мать ребёнка: Колечицкая (Лыкошина) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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