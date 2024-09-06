Колечицкий Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1786
Отец: Колечицкий Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1818
Дочь: Рачинская (Колечицкая) Анна Петровна
Мать ребёнка: Колечицкая (Лыкошина) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно