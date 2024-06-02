Кухарь Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1978
Сын: Кухарь Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна
Рождение ребёнка
12.08.1982
Сын: Кухарь Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна