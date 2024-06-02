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Кухарь Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна

Рождение ребёнка
21.10.1978

Сын: Кухарь Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна

Рождение ребёнка
12.08.1982

Сын: Кухарь Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна

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