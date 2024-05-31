Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева/Полякова/Нилантьева (Ипатова) Дарья

Место рождения

Ближнево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

03.05.1886

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Ипатий Солдат

Мать: не указана

Ближнево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Около 1829

Муж: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Рождение ребёнка
1832

Сын: Милантьев/Поляков/Нилантьев Алексей Поляков/Нилантьев/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Рождение ребёнка
26.02.1834

Дочь: (Нилантьева/Полякова/Милантьева) Евдокия Полякова/Милантьева/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1836

Дочь: Полякова (Полякова/Милантьева/Нилантьева) Марья (Мария)

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1841

Дочь: Никонова/Клеванова/Клёванова (Нилантьева/Милантьева/Полякова) Васса Милантьева/Полякова/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1845

Сын: Милантьев/Нилантьев/Поляков Михаил Нилантьев/Поляков/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1849

Сын: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Отец ребёнка: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Максим

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
03.05.1886
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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