Лохманенко Фёдор Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1881
Дата смерти01.01.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Отец: Лохманенко Потап
Мать: Лохманенко Анна
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Лохманенко Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко ???
Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохманенко Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманенко Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна
Смерть
01.01.1960