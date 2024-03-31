Лохманенко Фёдор Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохманенко Фёдор Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1881

Дата смерти

01.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: Лохманенко Потап

Мать: Лохманенко Анна

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Лохманенко Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко ???

Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохманенко Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманенко Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Лохманенко Ирина Алексеевна

Смерть
01.01.1960
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