Фролов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1902

Дочь: Фролова Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Фролова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Фролова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Фролова Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Фёкла Тимофеевна

Мать ребёнка: Фролова Матрёна

Смерть
Неизвестно
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