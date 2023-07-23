Фролов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1902
Дочь: Фролова Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Фролова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Фролова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Фёкла Тимофеевна
Мать ребёнка: Фролова Матрёна
Смерть
Неизвестно