Шевнина (Щёкотова) Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Щёкотова) Галина Тимофеевна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

01.08.1935 или 1949

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935 или 1949

Отец: Щёкотов Тимофей Петрович

Мать: Щёкотова Анна Николаевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1968

Сын: Шевнин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шевнин Николай

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
08.09.?

Дочь: Абрамова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шевнин Николай

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Николай

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра, садовод
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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