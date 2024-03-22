Шевнина (Щёкотова) Галина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1935 или 1949
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935 или 1949
Отец: Щёкотов Тимофей Петрович
Мать: Щёкотова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1968
Сын: Шевнин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шевнин Николай
Рождение ребёнка
08.09.?
Дочь: Абрамова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шевнин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевнин Николай
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра, садовод
Место жительства
Неизвестно