Варсонофиева Фекла
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1878
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Сын: Данилов (Демьянов) Кирилл
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1880
Дочь: Данилова (Демьянова) Пераскева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1883
Сын: Демьянов (Данилов) Михаил (Максим)
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1887
Дочь: Данилова (Демьянова) Ирина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно