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Варсонофиева Фекла

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
09.06.1878

Муж: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1880

Сын: Данилов (Демьянов) Кирилл

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.10.1880

Дочь: Данилова (Демьянова) Пераскева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.08.1883

Сын: Демьянов (Данилов) Михаил (Максим)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.09.1887

Дочь: Данилова (Демьянова) Ирина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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