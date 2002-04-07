Вахрин Евгений Алекандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрин Евгений Алекандрович

Вахрин Евгений Алекандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1941

Дата смерти

07.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1941

Отец: Вахрин Александр

Мать: Вахрина Не Знаю Имени

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична

Смерть
07.04.2002
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.