Вахрин Евгений Алекандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1941
Дата смерти07.04.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1941
Отец: Вахрин Александр
Мать: Вахрина Не Знаю Имени
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вахрина (Русинова) Людмила Ильинична
Смерть
07.04.2002
Похороны
Неизвестно