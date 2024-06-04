Сентемов Терентий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Сентемов (Кропотин) Никифор Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентемова Анна Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Сентемова Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сентемов (Кропотин) Остафей Терентьев
Мать ребёнка: Сентемова Анна Федорова
Смерть
1753