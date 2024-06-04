Сентемов Терентий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов Терентий Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Сентемов (Кропотин) Никифор Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Анна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сентемов Потап Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Сентемов Ефим Терентьев

Мать ребёнка: Сентемова Анна Федорова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Сентемов (Кропотин) Остафей Терентьев

Мать ребёнка: Сентемова Анна Федорова

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1753
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область

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