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Зимин Герасим Иванович

Место рождения

Сретенская волость, деревня Удычинская

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Зимин Иван Николаевич

Мать: Зимина Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Зимина) Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Зимина Васса

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Зимина) Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зимин Александр Герасимович

Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Зимин) Мавра Герасимовна

Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Зимина) Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Зимина) Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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