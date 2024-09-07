Зимин Герасим Иванович
Место рожденияСретенская волость, деревня Удычинская
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Зимин Иван Николаевич
Мать: Зимина Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Зимина) Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Зимина Васса
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Зимина) Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зимин Александр Герасимович
Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Зимин) Мавра Герасимовна
Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Зимина) Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Зимина) Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Зимина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно