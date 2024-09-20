Прокшин Михаил Гурьевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1905
Дата смерти18.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Иевлева (Прокшина) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Прокшина (Чисалёва) Ольга Ионовна (Ивановна)
Место жительства
До 1941
Смерть
18.01.1944
Жорнище, Вінницька область
Участник ВОв. Сержант 237 танковой бригады 238 сд 616 обс. Погиб в бою