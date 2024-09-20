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Прокшин Михаил Гурьевич

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.03.1905

Дата смерти

18.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина (Чисалёва) Ольга Ионовна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Иевлева (Прокшина) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Прокшина (Чисалёва) Ольга Ионовна (Ивановна)

Помоздино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
До 1941
Помоздино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
18.01.1944
Жорнище, Вінницька область
Участник ВОв. Сержант 237 танковой бригады 238 сд 616 обс. Погиб в бою

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