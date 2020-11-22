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Смирнов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1949

Дата смерти

22.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1949

Отец: Стукалин Дмитрий

Мать: Смирнова-Стукалина-Кондратьева Екатерина

Рождение ребёнка
17.02.1978

Дочь: Смирнова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
10.11.1981

Дочь: Смирнова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна

Смерть
22.11.2020
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