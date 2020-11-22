Смирнов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1949
Дата смерти22.11.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1949
Рождение ребёнка
17.02.1978
Дочь: Смирнова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1981
Дочь: Смирнова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова - Вычкина Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2020