Бабушкин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабушкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина (Лупанова) Праскофья Андреевна

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Бабушкина) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Бабушкина (Лупанова) Праскофья Андреевна

Вишенки, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1911

Дочь: Илюшина Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Бабушкина (Лупанова) Праскофья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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