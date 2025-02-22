Бабушкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Бабушкина) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Бабушкина (Лупанова) Праскофья Андреевна
Вишенки, Сергачский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1911
Дочь: Илюшина Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Бабушкина (Лупанова) Праскофья Андреевна
Смерть
Неизвестно