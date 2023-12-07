Сорокина Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1980
Дочь: Наботова (Мулёнкова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1981
Дочь: Степанова Эльвира Сергеевна
Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1984
Дочь: Голикова (Мулёнкова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1985
Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1986
Сын: Мулёнков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович