Сорокина Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Любовь Петровна

Сорокина Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулёнков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1980

Дочь: Наботова (Мулёнкова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.11.1981

Дочь: Степанова Эльвира Сергеевна

Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.02.1984

Дочь: Голикова (Мулёнкова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.04.1985

Сын: Мулёнков Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.03.1986

Сын: Мулёнков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Мулёнков Сергей Петрович

Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.