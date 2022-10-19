Szkwarla Szymon Ignacy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSzkwarla Szymon Ignacy

Szkwarla Szymon Ignacy

Место рождения

Jastrzębik

Дата рождения

25.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Polska Rzeczpospolita Ludowa (Речь Посполитая) Nowosadeckie Wojewodztwo Малопольское воеводство (Małopolskie)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкварла Владимир Семенович

Мать ребёнка: Кундрат Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.