Szkwarla Szymon Ignacy
Место рожденияJastrzębik
Дата рождения25.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Polska Rzeczpospolita Ludowa (Речь Посполитая) Nowosadeckie Wojewodztwo Малопольское воеводство (Małopolskie)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкварла Владимир Семенович
Мать ребёнка: Кундрат Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно