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Пущин Николай Павлович
Пущин Николай Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.1812
Пол
Мужской
Отец
Пущин Павел Петрович
1768 г.р.
Мать
(Всеволожская) Елисавета Андреевна
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1812
Отец:
Пущин Павел Петрович
Мать:
Елисавета Андреевна
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