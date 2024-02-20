Есенов Батырса Галаович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенов Батырса Галаович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1750

Отец: Есенов Галау Адеевич

Мать: ?

Дата рождения
Рождение ребёнка
01.01.1799

Сын: Есенов Габис Батырсаевич

Мать ребёнка: Есенова Хаджихан Сурхавона

Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаликова Хаджикыз

Мать ребёнка: Есенова Хаджихан Сурхавона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Гаджикыз

Мать ребёнка: Есенова Хаджихан Сурхавона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова Хаджихан Сурхавона

Смерть
Неизвестно
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