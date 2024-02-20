Есенов Батырса Галаович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1750
Отец: Есенов Галау Адеевич
Мать: ?
Дата рождения
Рождение ребёнка
01.01.1799
Мать ребёнка: Есенова Хаджихан Сурхавона
Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаликова Хаджикыз
Мать ребёнка: Есенова Хаджихан Сурхавона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Гаджикыз
Мать ребёнка: Есенова Хаджихан Сурхавона
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно