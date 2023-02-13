Рукина Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Рукина Мария Василиановна
Отец ребёнка: Рукин Василиан Федорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Рукина Манефа Василиановна
Отец ребёнка: Рукин Василиан Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Рукина Ольга Василиановна
Отец ребёнка: Рукин Василиан Федорович
Смерть
Неизвестно