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Рукина Надежда Ивановна

Место рождения

Афанасьевский-Рукинский, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукин Василиан Федорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Рукина Мария Василиановна

Отец ребёнка: Рукин Василиан Федорович

Афанасьевский-Рукинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Рукина Манефа Василиановна

Отец ребёнка: Рукин Василиан Федорович

Афанасьевский-Рукинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Рукина Ольга Василиановна

Отец ребёнка: Рукин Василиан Федорович

Афанасьевский-Рукинский, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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