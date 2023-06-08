Шильников Петр Ивлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Шильникова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Шильникова Вера Петровна
Мать ребёнка: Шильникова Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Шильникова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Шильникова Ксения Иосифова