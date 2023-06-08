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Шильников Петр Ивлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Шильников Иов Филипович

Мать: Шильникова Агафья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: шильников Ефим Петрович

Мать ребёнка: Шильникова Ксения Иосифова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Шильникова Вера Петровна

Мать ребёнка: Шильникова Ксения Иосифова

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Шильникова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Шильникова Ксения Иосифова

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