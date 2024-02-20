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Зауэр Франц

Место рождения

СССР Кокчетавская обл. Чкаловский р-н с.Калиновка

Дата рождения

11.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1952

Отец: Зауэр Александр

Мать: Зауэр (Червинская) Владислава

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зауэр (Кригер) Валентина

Рождение ребёнка
20.01.1977

Дочь: Герлах (Зауэр) Наталья

Мать ребёнка: Зауэр (Кригер) Валентина

Рождение ребёнка
09.12.1980

Дочь: Фель (Зауэр) Ольга

Мать ребёнка: Зауэр (Кригер) Валентина

Рождение ребёнка
04.04.1982

Сын: Зауэр Александр

Мать ребёнка: Зауэр (Кригер) Валентина

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