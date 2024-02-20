Зауэр Франц
Место рожденияСССР Кокчетавская обл. Чкаловский р-н с.Калиновка
Дата рождения11.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1952
Отец: Зауэр Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зауэр (Кригер) Валентина
Рождение ребёнка
20.01.1977
Дочь: Герлах (Зауэр) Наталья
Мать ребёнка: Зауэр (Кригер) Валентина
Рождение ребёнка
09.12.1980
Дочь: Фель (Зауэр) Ольга
Мать ребёнка: Зауэр (Кригер) Валентина
Рождение ребёнка
04.04.1982
Сын: Зауэр Александр
Мать ребёнка: Зауэр (Кригер) Валентина