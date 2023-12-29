Мутьев Аврам Васильевич Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Мутьев Аврам Васильевич

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился Около 1869, Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

умер Неизвестно

Супруги
Мутьева Наталья Борисовна1872 г.р.
Дети
Мутьев Дмитрий Аврамович22.10.1904 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Жена: Мутьева Наталья Борисовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Сын: Мутьев Дмитрий Аврамович

Мать ребёнка: Мутьева Наталья Борисовна

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.