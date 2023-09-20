Ерошкина Дарья Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ерошкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Ерошкин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ерошкина Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Ерошкин Федор Петрович
Смерть
Неизвестно