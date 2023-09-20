Ерошкина Дарья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкина Дарья Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1912

Муж: Ерошкин Федор Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ерошкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Ерошкин Федор Петрович

Алуферьево, Спировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ерошкина Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Ерошкин Федор Петрович

Алуферьево, Спировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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