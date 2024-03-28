Шадрина (Мосиева) Феоктиста Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Мосиева) Феоктиста Леонтьевна

Место рождения

Селище, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мосиев Леонтий

Мать: не указана

Селище, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Марк Иоаннович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Шадрин Дмитрий Маркович

Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1863

Сын: Шадрин Неизвестно Маркович

Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1864

Сын: Шадрин Викентий Маркович

Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шадрин Леонтий Маркович

Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шадрина Клавдия Марковна

Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шадрина Пелагея Марковна

Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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