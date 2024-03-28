Шадрина (Мосиева) Феоктиста Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Мосиев Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович
Рождение ребёнка
21.01.1863
Сын: Шадрин Неизвестно Маркович
Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович
Рождение ребёнка
10.11.1864
Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шадрина Клавдия Марковна
Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шадрина Пелагея Марковна
Отец ребёнка: Шадрин Марк Иоаннович
Смерть
Неизвестно