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Румянцев Федор Алексеевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.10.1803 ст.

Дата смерти

Около ?.01.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева (Горяинова) Александра Илларионовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Румянцев Петр Федорович

Мать ребёнка: Румянцева (Горяинова) Александра Илларионовна

Рубцово, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Около ?.01.1873
Помещик, Титулярный Советник.

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