Румянцев Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1803 ст.
Дата смертиОколо ?.01.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Румянцева (Горяинова) Александра Илларионовна
Рубцово, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Около ?.01.1873
Помещик, Титулярный Советник.