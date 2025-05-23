Писаренко Андрей Тарасович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Писаренко Андрей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник (конюх)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Багриново, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
11.07.1925

Сын: Писаренко Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Багриново, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Писаренко Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Смерть
1952
Толочин, Толочинский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Толочин, Толочинский район, Витебская область

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