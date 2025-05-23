Писаренко Андрей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник (конюх)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Федорова (Писаренко) Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
11.07.1925
Сын: Писаренко Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Писаренко Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно