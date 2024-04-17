Миничев Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1902 ст.
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1902 ст.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Асюнина (Миничева) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1928
Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Миничев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
После 1930
Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна
Место жительства
Между 1941 и 1942
Работа или профессия
Между 1941 и 1942
Механик на заводе «Труженик»
Военная служба
С 04.10.1942 по ?.12.1943
96 гвардейский артиллеристский полк 45 гвардейской стрелковой дивизии
Военная служба
С 15.12.1943
78 запасной стрелковый полк и 47 зап
Смерть
?.03.1944
Пропал без вести в районе Синявино