Миничев Николай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиничев Николай Матвеевич

Миничев Николай Матвеевич

Место рождения

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.11.1902 ст.

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1902 ст.

Отец: Миничев Матвей Алексеев

Мать: Миничева (Фомичева) Ольга Иванова

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Асюнина (Миничева) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Миничев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Миничев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
После 1930

Сын: Миничев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Миничева (Возможно Бобрищева) Мария Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Между 1941 и 1942
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Между 1941 и 1942
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Механик на заводе «Труженик»
Военная служба
С 04.10.1942 по ?.12.1943
96 гвардейский артиллеристский полк 45 гвардейской стрелковой дивизии
Военная служба
С 15.12.1943
78 запасной стрелковый полк и 47 зап
Смерть
?.03.1944
Пропал без вести в районе Синявино

Мы используем куки для улучшения работы сайта.