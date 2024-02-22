Глухов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1896
Дата смерти08.08.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1896
Отец: Глухов Николай
Рождение ребёнка
11.12.1923
Мать ребёнка: Глухова Александра
Сиротинская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.07.1928
Сын: Глухов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Глухова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Глухова Александра
Смерть
08.08.1976