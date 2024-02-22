Глухов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1896

Дата смерти

08.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1896

Отец: Глухов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1923

Сын: Глухов Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Глухова Александра

Сиротинская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.07.1928

Сын: Глухов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Глухова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Глухова Александра

Смерть
08.08.1976
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