Янкина Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкина Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1962

Отец: Русаков Александр Егорович

Мать: Русакова Валентина Алексеевна

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