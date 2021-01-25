Крутова (Абрамова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1960
Дата смерти25.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Крутов Сергей Борисович
Рождение ребёнка
14.07.1986
Дочь: Попова (Крутова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Крутов Сергей Борисович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
25.01.2021