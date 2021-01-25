Крутова (Абрамова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутова (Абрамова) Вера Ивановна

Крутова (Абрамова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1960

Дата смерти

25.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1960

Отец: Абрамов Иван Максимович

Мать: Абрамова (Власова) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Крутов Сергей Борисович

Рождение ребёнка
14.07.1986

Дочь: Попова (Крутова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Крутов Сергей Борисович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
25.01.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.