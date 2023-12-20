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Милосердова Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Милосердов Василий Константинов

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Милосердов Степан Константинов

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Милосердова) Домна Константинова

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Милосердова) Матрена Константинова

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Милосердова) Агафья Константинова

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Милосердова) Авдотья Константинова

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Милосердова) Марфа Константинова

Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов

Смерть
Неизвестно

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