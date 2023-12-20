Милосердова Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Милосердов Василий Константинов
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Милосердов Степан Константинов
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Милосердова) Домна Константинова
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Милосердова) Матрена Константинова
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Милосердова) Агафья Константинова
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Милосердова) Авдотья Константинова
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Милосердова) Марфа Константинова
Отец ребёнка: Милосердов Константин Семенов
Смерть
Неизвестно