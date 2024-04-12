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(Ладыгина) Домника Захаровна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

07.01.1884

Дата смерти

02.05.1886

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1859 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1884

Отец: Ладыгин Захар Михайлович

Мать: Ладыгина Анастасия Ильинична

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 509 (1884) - с Добринка, Александровка, Белозёрское, Казанка д Камардиной Восприемники: Ладыгин Василий Савельев и солдатка Ладыгина Евгения Ионова
Смерть
02.05.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка
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