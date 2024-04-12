(Ладыгина) Домника Захаровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1884
Дата смерти02.05.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1884
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 509 (1884) - с Добринка, Александровка, Белозёрское, Казанка д Камардиной Восприемники: Ладыгин Василий Савельев и солдатка Ладыгина Евгения Ионова
Смерть
02.05.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка