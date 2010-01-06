Мунзарова (Асадуллина) Гашия Гарифовна
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения16.01.1940
Дата смерти06.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1940
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2010
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия