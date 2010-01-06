Мунзарова (Асадуллина) Гашия Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунзарова (Асадуллина) Гашия Гарифовна

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

16.01.1940

Дата смерти

06.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1940

Отец: Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович

Мать: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунзаров Хамит Рахматуллович

Смерть
06.01.2010
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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