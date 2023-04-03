Забелина (Пеньковская) Юлия Федоровна
Место рожденияКССР, Акмолинская область, Акмолинский район, с. Губернаторовка
Дата рождения06.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1950
КССР, Акмолинская область, Акмолинский район, с. Губернаторовка
Бракосочетание
09.07.1971
В свидетельстве о бракосочетании записали 11.07.1971
Рождение ребёнка
11.04.1972
Сын: Забелин Виктор Викторович
Отец ребёнка: Забелин Виктор Егорович
Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.09.1977
Сын: Забелин Александр Викторович
Отец ребёнка: Забелин Виктор Егорович
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Райсеменовское, Серпуховский муниципальный район, Московская область