Забелина (Пеньковская) Юлия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Пеньковская) Юлия Федоровна

Место рождения

КССР, Акмолинская область, Акмолинский район, с. Губернаторовка

Дата рождения

06.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

КССР, Акмолинская область, Акмолинский район, с. Губернаторовка
Бракосочетание
09.07.1971

Муж: Забелин Виктор Егорович

В свидетельстве о бракосочетании записали 11.07.1971
Рождение ребёнка
11.04.1972

Сын: Забелин Виктор Викторович

Отец ребёнка: Забелин Виктор Егорович

Арайлы, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
30.09.1977

Сын: Забелин Александр Викторович

Отец ребёнка: Забелин Виктор Егорович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Райсеменовское, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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