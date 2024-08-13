Умнова (Шаброва) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Шабров Фёдор Сысоев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1872 ст.
Андрея Федотова Умнова сын Филипп Андреев 22 села Овчарное Фёдора Сысоева Шаброва дочь-девица Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Умнова Соломония Филипповна
Отец ребёнка: Умнов Филипп Андреевич
Смерть
Неизвестно