Умнова (Шаброва) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова (Шаброва) Мария Фёдоровна

Место рождения

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Шабров Фёдор Сысоев

Мать: не указана

Овчарные Выселки, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.10.1872 ст.

Муж: Умнов Филипп Андреевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Андрея Федотова Умнова сын Филипп Андреев 22 села Овчарное Фёдора Сысоева Шаброва дочь-девица Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Умнова Соломония Филипповна

Отец ребёнка: Умнов Филипп Андреевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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