Орлов Григорий Онкудинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Орлов Онкудин
Рождение ребёнка
До 1663
Мать ребёнка: Орлова Ульяна Семёновна
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: Орлова Ульяна Семёновна
Рождение ребёнка
1673
Сын: Орлов Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Орлова Ульяна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ульяна Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710