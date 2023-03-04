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Орлов Григорий Онкудинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Орлов Онкудин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1663

Сын: Орлов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Ульяна Семёновна

Рождение ребёнка
1671

Сын: Орлов Мартын Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Ульяна Семёновна

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Орлов Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Ульяна Семёновна

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ульяна Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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