Васильев Александр
Место рожденияМосква
Дата рождения19.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979
Отец: Васильев Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1986 по 1994
школа №897
Образование
С 1994 по 1996
ЗРЦНПО
плотник-столяр
Образование
С 1996 по 1999
ЗРЦНПО
техник-строитель
Образование
С 1999 по 2004
МИЭТ
инженер ТКС
Образование
С 1999 по 2003
Современная Гуманитарная Академия
бакалавр экономики
Рождение ребёнка
01.04.2015
Сын: Васильев Добрыня
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Работа или профессия
С ?.07.2019
Зеленоград, Поварово
Плотник. дома на деревьях | Current occupation:1