Васильев Александр 19.07.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Александр

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Место рождения

Москва

Дата рождения

19.07.1979

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1979

Отец: Васильев Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Москва
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1986 по 1994
школа №897
Образование
С 1994 по 1996
ЗРЦНПО
плотник-столяр
Образование
С 1996 по 1999
ЗРЦНПО
техник-строитель
Образование
С 1999 по 2004
МИЭТ
инженер ТКС
Образование
С 1999 по 2003
Современная Гуманитарная Академия
бакалавр экономики
Рождение ребёнка
01.04.2015

Сын: Васильев Добрыня

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Работа или профессия
С ?.07.2019
Зеленоград, Поварово
Плотник. дома на деревьях | Current occupation:1

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