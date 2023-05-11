Смелков Игнатий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1876
Отец: Смелков Фёдор Васильевич
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Смелков Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно