Смелков Игнатий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмелков Игнатий Фёдорович

Смелков Игнатий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1876

Отец: Смелков Фёдор Васильевич

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Смелков Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.